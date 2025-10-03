I Carabinieri Forestali
I Carabinieri Forestali
Cronaca

Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia

Il fenomeno non accenna ad esaurirsi: a scoprirle sono stati i Carabinieri Forestali, sul posto anche i Vigili del Fuoco

Corato - venerdì 3 ottobre 2025 8.15
Recuperate tre scocche di auto, compattate e poi incendiate, nell'agro al confine tra Corato e Ruvo di Puglia. Il fenomeno, quindi, non accenna ad esaurirsi. Anzi, i ritrovamenti di auto, quasi sempre cannibalizzate, rivelano come le bande criminali abbiano scelto questi luoghi come officine en plein air dove smontare le auto.

Nel corso degli ultimi giorni, durante dei servizi ordinari svolti dall'Arma, i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Corato e Ruvo, che da tempo monitorano i territori rurali tra i due comuni per contrastare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e roghi pericolosi, hanno svolto mirate attività di perlustrazione volte a prevenire e a reprimere i reati predatori. E proprio durante i controlli, in località Cavallerizza, hanno rinvenuto tre scocche di auto, compattate da una pressa e poi incendiate.

I militari, per domare le fiamme, hanno subito allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato: il loro rapido intervento ha permesso di mettere in sicurezza la zona e di spegnere i focolai residui. Le carcasse, ammassate e distrutte dalle fiamme, giacevano in un'area di campagna isolata, dopo essere state spogliate di varie parti, ovvero cannibalizzate. Dalla componentistica elettronica ai navigatori fino ai fanali, ai volanti, alle parti di carrozzeria, persino gli pneumatici e i cerchi.

Sono vari gli obiettivi delle bande specializzate nel campo delle auto rubate per alimentare il dinamico mercato clandestino della vendita dei pezzi di ricambio che sta diventando sempre più fruttuoso. L'attività punta a risalire alla provenienza delle auto e a verificare eventuali collegamenti con attività illegali di smaltimento.
  • Furti Corato
  • Carabinieri Corato
Sciopero generale del 3 ottobre, le fasce di garanzia di Ferrotramviaria
3 ottobre 2025 Sciopero generale del 3 ottobre, le fasce di garanzia di Ferrotramviaria
A Corato la Festa della Madonna del Rosario, il programma completo
3 ottobre 2025 A Corato la Festa della Madonna del Rosario, il programma completo
Altri contenuti a tema
Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa È successo in via Orlando. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per un sopralluogo, al vaglio le telecamere della zona
Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata La prima è stata recuperata a Corato, la seconda nelle campagne di Terlizzi, una vera e propria officina a cielo aperto
Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero L'episodio in via Barbaschello. Sono in corso i rilievi dei Carabinieri per ricostruire quanto denunciato al 112
Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina L'episodio è accaduto questa mattina, poco prima delle ore 09.00. Nessuno, almeno apparentemente, è rimasto ferito
1 Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma Tanti i provvedimenti, negli ultimi giorni, scaturiti dalle verifiche dei Carabinieri nel comune di Corato
Rifiuta un controllo, in retromarcia investe un militare dell'Arma Rifiuta un controllo, in retromarcia investe un militare dell'Arma L'episodio è accaduto mercoledì in via Casolla. Il ferito è stato soccorso dal 118, la solidarietà di De Benedittis
«Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne «Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne La donna, arrestata dai Carabinieri, avrebbe perseguitato la sorella con minacce e richieste di denaro per questioni ereditarie
Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito Auto violate, borse rubate in pochi secondi, attività commerciali nel mirino: sicurezza urbana al collasso
Anche a Corato la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna”
3 ottobre 2025 Anche a Corato la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna”
Stagione 2025-2026, la Nuova Matteotti Corato si presenta alla città
3 ottobre 2025 Stagione 2025-2026, la Nuova Matteotti Corato si presenta alla città
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia
2 ottobre 2025 “Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia
Gara Mediofondo Bosco Cecibizzo, sul podio i coratini Pierluca Strippoli e Riccardo Chisena
2 ottobre 2025 Gara Mediofondo Bosco Cecibizzo, sul podio i coratini Pierluca Strippoli e Riccardo Chisena
Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa
2 ottobre 2025 Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa
Torna la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti
2 ottobre 2025 Torna la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti
ATS Corato, "DesTEENazione ": oltre tre milioni di euro per i giovani
2 ottobre 2025 ATS Corato, "DesTEENazione": oltre tre milioni di euro per i giovani
A Grenoble la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato
2 ottobre 2025 A Grenoble la visita ufficiale della delegazione del Comune di Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.