Al Teatro Comunale riparte la stagione teatrale, tutte le info

Il Teatro Comunale di Corato riparte con la nuova stagione teatrale con rinnovata energia nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando e le conseguenti difficoltà per il settore dello spettacolo dal vivo.Anche quest'anno il cartellone si realizza grazie alla collaborazione tra il Comune di Corato e il Teatro Pubblico Pugliese.Dal 4 al 7 gennaio 2022 i vecchi abbonati avranno il diritto di prelazione per abbonarsi alla nuova stagione nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30.I possessori di biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa 2019/2020 potranno ottenere il rimborso oppure utilizzare i biglietti per l'acquisto di nuovi per gli spettacoli in cartellone 2021/2022. Il rimborso potrà essere chiesto al botteghino o online a seconda del canale di acquisto del biglietto.Sarà possibile utilizzare i voucher generati dal sistema Vivaticket, esclusivamente se intestati al Teatro Pubblico Pugliese.I nuovi abbonamenti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato dall'11 gennaio 2022 al primo spettacolo, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30.I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 14 gennaio.