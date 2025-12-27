Al Teatro di Corato lo spettacolo “Molto disagio per nulla” di Daniela Baldassarra

Il Rotary Club Corato è lieto di presentare lo spettacolo "Molto disagio per nulla" di Daniela Baldassarra, il prossimo 28 dicembre 2026 alle ore 20:30 al Teatro Comunale di Corato. Lo spettacolo è inserito nella programmazione "INCANTO 2025" del Comune di Corato, ed è realizzato in collaborazione con ADISCO Corato, AGORA 2.0, AIDO Corato, AVIS Corato ODV, Centro Antiviolenza "Riscoprirsi", CICRES, FIDAPA sez. Corato, Forum degli Autori, I Libri di Medea, La Centrale delle Idee, Lions Club Castel del Monte Host, Sporting Club Corato.I proventi dell'evento verranno destinati all'acquisto di defibrillatori portatili da installare nelle autovetture della Polizia Locale del Comune di Corato."Da sempre dite che sono cattiva nei miei spettacoli. E allora questa volta lo sarò davvero!" Così Daniela Baldassarra presenta il suo nuovo monologo in cui racconta, con rassegnato cinismo e tanta ironia, le follie e le nevrosi della nostra società. Gli espansivi, le romanticone, le chat delle mamme, le eredità, il matrimonio, il Natale, la sessualità, tutto viene messo alla berlina con uno snervante disincanto che in sottofondo nasconde il desiderio di un ritorno ai sentimenti e alle relazioni profonde.Attrice e autrice pugliese, Baldassarra ha rivoluzionato la stand-up comedy italiana con un mix unico di umorismo chirurgico e analisi sociale. Pioniera di un femminismo anticonvenzionale, trasforma battute in strumenti di consapevolezza, dimostrando come il riso possa essere atto politico.Ci sono ancora pochi posti disponibili: per assistere allo spettacolo è necessario contattare il Rotary Club Corato all'indirizzo info@rotarycorato.it.