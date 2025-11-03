Cimitero di Corato
Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione

Lo comunica il sindaco Corrado De Benedittis

Corato - lunedì 3 novembre 2025 12.25
"Sono stati completati i lavori di e-distribuzione sulla parte pedonale del viale del Cimitero e abbiamo completato i lavori nella parte monumentale d'ingresso", è quanto dichiarato dal sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.

Numerosi sono stati gli interventi di riqualificazione: " È stata realizzata la pista ciclo-pedonale con asfalto colorato di bordeaux e relativa segnaletica. Dopo la pitturazione delle pareti e l'apposizione di di dissuasori per colombi, abbiamo restaurato le porte degli Uffici, della Camera mortuaria e il portone della Chiesa".

Il sindaco ringrazia tutti gli operatori e i soggetti coinvolti per il decoro dell'area: "Ringrazio i responsabili di e-distribuzione per la sensibilità e attenzione riservate alla mia Amministrazione e quindi alla Città di Corato. Ringrazio tutto l'ufficio tecnico, insieme al dirigente Ing. Antonio Cacosso, le imprese, gli operai e gli artigiani. Un grazie all'Asipu per la cura del verde e degli addobbi floreali e alla Sanb per la pulizia. Grazie alla mia squadra, in particolare all'assessore LL.PP. Vincenzo Sinisi e al consigliere delegato Giulio D'Imperio".
