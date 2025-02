Al via il primo weekend del Carnevale Coratino con la Festa in Piazza Sedile

Il primo weekend del Carnevale Coratino promette divertimento e allegria per grandi e piccini.Domenica 23 febbraio, a partire dalle 10:30, Piazza Sedile si trasformerà in un vivace palcoscenico di colori e musica, con una festa in maschera "Io mi maschero. Tu ti mascheri?" all'insegna del divertimento. L'animazione sarà curata dal Group Animation e Boing Party, con mascotte musica e animazione. Inoltre, presso l'Info Point in Piazza Sedile, al numero 45, sarà inaugurata una mostra dedicata al Carnevale dal titolo "Colori, maschere e tradizioni del Carnevale Coratino", per immergersi ancora di più nelle tradizioni locali.Saranno inoltre terminate ed esposte le opere realizzate durante il laboratorio di cartapesta guidato da Francesco Diaferia presso l'Info Point di Corato con l'obiettivo di diffondere pratiche tradizionali del carnevale coratino.Da quest'anno il carnevale coratino è stato riconosciuto da UNPLI Nazionale tra i Carnevali della Tradizione. I Carnevali della tradizione si inseriscono nella complessiva opera di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale culturale avviata da tempo dell'Unione Nazionale delle Pro Loco: un'attività riconosciuta dall'UNESCO presso cui l'Unpli è accreditata.