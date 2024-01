Al via la quinta edizione OPEN NIGHT “TANDOI”

Venerdì 26 gennaio, a partire dalle ore 19, presso la sede dell'IPC Tandoi, in via Andria 44, si terrà OPEN NIGHT: l'evento conclusivo delle attività di orientamento che ha coinvolto gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado alle prese con la scelta del prossimo percorso di studio.Ad aprire l'Open Night di venerdì, in collaborazione con il Rotary Club di Corato, sarà il dott. Lino Patruno, giornalista, saggista e docente, che presenterà il libro "Imparate dal Sud". Un testo che svela un nuovo volto del nostro territorio, di tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. "È un viaggio nella resistenza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema. La scoperta di come ci voglia più Sud, non meno".La serata proseguirà all'insegna del Teatro con la rappresentazione, eseguita dagli alunni, de "La signora delle Camelie", una intrisa storia di passione e desiderio, ma anche di gelosie e incomprensioni - fra le più riprese in ambito letterario, teatrale, musicale e cinematografico.A ritmo di musica, gli ospiti potranno degustare pettole e pizze, preparati all'interno del nuovo laboratorio di Pasticceria e Arte bianca, e sorseggiare cocktail realizzati con ingredienti del territorio pugliese; perdersi nei viaggi virtuali del progetto Soloxamore; partecipare alle attività creative di "Giù la maschera: sto bene a Sud"; giocare con i sensi, in collaborazione con il frantoio Di Molfetta, per imparare a riconoscere un buon Olio EVO e tuffarsi nel mondo Tandoi per scoprire le numerose iniziative ri che permettono ai ragazzi di compiere un primo tuffo nel mondo del lavoro.