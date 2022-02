All'hub una giornata dedicata a neo mamme e gestanti

Domani, 12 febbraio 2022, la mattinata all'hub vaccinale di Corato sarà dedicata alle donne in stato di gravidanza e allattamento.Un team di ostetriche e di ginecologi, infatti, sarà a disposizione delle future mamme prenotate dalle 9:00 alle 12:00 per la somministrazione del vaccino.La giornata è stata fortemente voluta dal dott. Lucio Nichilo e organizzata dalla UOC di Ginecologia di Corato, d'intesa con il dott. Mastandrea, responsabile dell'Hub di Corato e la dottoressa Anna Ferrero, con il supporto del Consigliere delegato all'Hub Vaccinale Giulio D'Imperio e l'amministrazione comunale di Corato.Le prenotazioni potranno eseguirsi telefonando al numero 0803608569 fino alle ore 21."É un segnale di attenzione alla cittadinanza e in particolare alle donne. - Commenta il Sindaco, Corrado De Benedittis - Ringrazio gli operatori della UOC di Ginecologia di Corato e invito tutte le future mamme a cogliere questa importante opportunità"