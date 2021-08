All'Incoronata un “Viaggio nella musica da Camera”

Un "Viaggio nella musica da Camera", dal preromantico alle musiche contemporanee: da Beethoven a Einaudi, passando per Morricone e Piazzolla. Si terrà il 30 agosto alle ore 20:30, presso la chiesa Incoronata, il concerto organizzato dal Corato Open Space (APS IF in Apulia).Il concerto proporrà l'ascolto di brani musicali in diverse formazioni cameristiche, coinvolgendo pianoforte, clarinetto, clarinetto basso, tromba e flauto traverso. Il repertorio spazierà dai brani di musica classica al jazz, dalle colonne sonore fino al classico contemporaneo.I brani saranno eseguiti dal Maestro Vincenzo Barile (pianoforte), Maestro Domenico Varesano (clarinetto), Maestro Giorgio Loiodice (clarinetto basso), Maestro Cataldo Di Tommaso (tromba), Maestro Giuseppe Pellegrini (flauto). Sarà un avvincente viaggio tra sonorità moderne e contemporanee per avvicinare il pubblico alla musica da camera e non solo. L'intero evento seguirà le norme anti-Covid-19.L'ingresso è gratuito ed è possibile prenotare i biglietti tramite il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/musica-da-camaera-tickets-167291518435Per maggiori dettagli sul concerto, in particolare delle opere eseguite, si può consultare il seguente link: https://www.facebook.com/events/1245001939275536