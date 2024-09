Ancora fiamme nella notte: rogo distrugge auto, danni ad una facciata

Ancora fiamme, nella notte fra giovedì e ieri, a Corato. Un incendio è infatti divampato qualche minuto dopo le 2, in via Meucci, dove è andata in fumo una Renault Scenic parcheggiata in strada: il rogo, scoppiato per cause non ancora definite, oltre a distruggere il veicolo, ha colpito anche il prospetto di un palazzo. Fumo e calore hanno infatti danneggiato e annerito le pareti esterne di un edificio a ridosso del quale era parcheggiata l'auto. E sempre fumo e calore potrebbero aver cancellato ogni traccia utile alla ricostruzione. Per spegnere l'incendio si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, durante il sopralluogo, non è stato infatti trovato nulla di significativo. I caschi rossi del distaccamento di Corato sono intervenuti assieme ai carabinieri della Stazione cittadina, i quali hanno fornito supporto al momento dei rilievi. Al vaglio anche i filmati delle videocamere di sorveglianza installate nella zona.