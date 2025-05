Ancora un bancomat nel mirino: la "banda del botto" torna a colpire nel cuore della notte

Non si arresta l'ondata di assalti dinamitardi ai danni degli sportelli bancomat.Nella scorsa notte , con un modus operandi ormai tristemente noto, la "banda del botto" è tornata in azione, prendendo di mira la filiale della Banca Popolare della Murgia.L'esplosione, causata dall'utilizzo di una "marmotta" di esplosivo solido, ha devastato lo sportello automatico proprio nelle ore in cui il suo cassetto blindato che probabilmente custodiva un ingente quantitativo di denaro, complice la chiusura del fine settimana.Il colpo, avvenuto alle prime luci dell'alba, ricalca fedelmente gli schemi degli assalti registrati nelle scorse settimane e di numerosi altri episodi analoghi.Questo fa pensare con sempre maggiore insistenza all'azione di un'unica organizzazione criminale specializzata in questo tipo di raid.La precisione nell'orario, la scelta del fine settimana e la tecnica utilizzata con l'esplosivo solido sono tutti elementi che riconducono a una banda ben strutturata e con una notevole esperienza alle spalle.Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini sul luogo dell'esplosione, nel tentativo di raccogliere elementi utili a identificare i responsabili di questo ennesimo atto criminale che getta un'ombra sulla sicurezza del territorio.