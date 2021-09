Animazione sociale e valorizzazione spazi urbani, il Comune presenta “Sciucuà”

"Sciucuà" è un progetto di animazione sociale e di valorizzazione degli spazi urbani della città di Corato che partirà sabato 2 ottobre e si concluderà nel mese di dicembre.L'iniziativa, che si colloca all'interno delle attività di Educativa Territoriale realizzate per l'Ambito dalla Cooperativa Sociale San Francesco, prevede attività educative e ricreative di piazza rivolte a bambini e ragazzi. Ad affiancare le attività di animazione sociale, sono inoltre previsti momenti di confronto e co-progettazione finalizzati alla valorizzazione degli spazi urbani.Il fine dell'iniziativa è quello di restituire centralità a bambini, ragazzi e famiglie per ripensare i modi di stare insieme e il legame con i quartieri della città. La partecipazione alle attività è libera e gratuita.A partire da lunedì 27 settembre, il Comune di Corato invita inoltre i cittadini in forma singola o associata, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del Terzo Settore (parrocchie, associazioni di volontariato, fondazioni, cooperative sociali, etc) ad offrire la propria disponibilità per contribuire, in forma gratuita, alla promozione, progettazione e realizzazione delle attività del progetto Sciucuà.Le attività di animazione si svolgeranno in via Nicola Salvi, Largo Abbazia e Piazza dei Caduti di via Fani secondo il seguente calendario:Largo Abbazia: mercoledì, ore 16.00-18.30, e domenica, ore 9.30-12.00Piazza Caduti di Via Fani: giovedì, ore 16.00-18.30, e sabato, 16.00-18.30Via Nicola Salvi: venerdì, ore 16.00-18.30, e domenica, 16.00-18.30Per aderire al progetto come partner occorre candidarsi attraverso il modulo scaricabile all'indirizzo http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007146 che dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.corato.ba.it. Non è prevista una data di scadenza per presentare la propria candidatura, ma ci si può aggregare all'iniziativa durante qualsiasi fase del progetto.