Spaccio di cocaina, nei guai due donne: una arrestata, l'altra denunciata

Prima una donna di, poi una di. Entrambe con alcuni precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio, c'è stato ancora una volta poco da fare. Fermate per alcuni controlli nelle aree periferiche di Corato, sono state trovate con numerose: la prima è stata arrestata, la seconda denunciata.Nel primo caso, unadel posto è stata fermata in via Boccotero dagli agenti dele trovata in possesso di numerose dosi di cocaina, già suddivise in dosi pronte per la vendita al dettaglio. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata nella sua abitazione, ha permesso di sequestrare altra droga e materiale utile alle indagini. La donna è stata quindi arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è finita ai domiciliari.Nelle stesse ore, una seconda attività di servizio, avvenuta in via Belvedere, ha portato al fermo di un'altra donna, questa volta di 25 anni e anche lei conosciuta alle forze dell'ordine cittadine, trovata in possesso di una modica quantità di. Nonostante il quantitativo limitato, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno fatto ipotizzare un'attività di spaccio al minuto di cocaina, portando alla denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I due interventi, inseriti in un piano di rafforzamento del controllo delle periferie coratine disposto per contrastare lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, hanno evidenziato come il fenomeno si insinui silenziosamente nel tessuto urbano. Le indagini, in corso, non escludono collegamenti con gruppi ben più ampi.