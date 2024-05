Aperte le iscrizioni per la 36^ edizione del festival "Nota d’Oro"

Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla 36^ edizione della Nota d'Oro – Festival Canoro per Nuovi Talenti. Le iscrizioni si effettuano on line gratuitamente sul sito www.notadoro.net dove sono presenti il Regolamento 2024, nonché la modulistica da scaricare, compilare e inviare alla mail notadoro@libero.it insieme, cosa molto importante, alla Demo della propria canzone in formato MP3. Le iscrizioni scadono il 10 giugno.L'evento è organizzato da "Le Vie dei Girasoli" A.p.s. con la direzione artistica di Aldo Scaringella. Ben 5 le categorie in gara: Baby (5-12 anni); Junior (13-16 anni); Senior (17-29 anni); Over (dai 30 anni in su); Cantautori (per qualunque fascia d'età). Tanti in premi in palio, tra cui spicca quello previsto per il "vincitore assoluto" di tutte le categorie: una Borsa di Studio di € 1000 (mille) offerta dal Caseificio Maldera di Corato.La 36^ edizione sarà suddivisa in 2 semifinali, che si svolgeranno domenica 23 giugno e domenica 7 luglio a Trani presso "Dorado Padel Center" strada provinciale 130, con ingresso libero. La finale, come di consueto, si terrà a Corato in piazza Cesare Battisti domenica 21 luglio e vedrà come presidente della commissione artistica il cantautore Matteo Becucci (vocal coach di "Tale e Quale Show", vincitore della finale di X Factor 2^ edizione) che nell'occasione delizierà il pubblico con una sua performance artistica. Sia le semifinali, sia la finale saranno trasmesse in diretta sul profilo Facebook Nota d'Oro Festival Canoro, in cui saranno anche di volta in volta pubblicati avvisi e/o aggiornamenti.