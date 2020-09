Apre Longo, chiude De Benedittis: ecco come sarà la scheda elettorale

Il 20 e il 21 settembre i cittadini di Corato saranno chiamati alle urne per esprimere il proprio voto sul Referendum Costituzionale per la conferma della legge approvata dal Parlamento relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, sul rinnovo del consiglio regionale e sul rinnovo del consiglio comunale.Agli elettori saranno dunque consegnate tre schede, di diverso colore. Per consentire una più chiara distinzione delle schede, con decreto del Presidente della Regione Puglia è stata modificata la disposizione del 3 agosto 2020. La scheda per le elezioni regionali, pertanto, non sarà più verde bensì arancione. Una modifica con non poche polemiche, soprattutto tra quei candidati che avevano già stampato il materiale elettorale e che saranno costretti ad una "ristampa".Per il Referendum, il Ministero ha già diffuso il fac simile della scheda.Per le amministrative è stata la Prefettura, nella giornata di ieri, a rendere nota la composizione della scheda. Ad aprire l'elenco dei candidati sindaci è Niccolò Alessandro Longo con la sua unica lista "Movimento Cinque Stelle": Segue Vito Bovino con le sue cinque liste. A seguire il candidato Luigi Perrone con le sue otto liste e per concludere il candidato Corrado Nicola De Benedittis con le sue cinque liste.In allegato i fac simile delle schede elettorali di Referendum ed Elezioni Amministrative. Si attende la disposizione delle schede per il rinnovo del consiglio regionale.