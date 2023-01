Archeoclub Corato, nasce la pagina Facebook “Per una Corato eco-sostenibile”

Il progetto mira a costruire una comunità più attenta, responsabile, consapevole e solidale, per promuovere uno sviluppo sostenibile attento alla cura dell’ambiente e del territorio

Il Sistema Ambiente è a rischio anche per i comportamenti sociali, i processi di sviluppo economico e i nuovi stili di vita che ne alterano la bellezza e l'integrità. Si opererà in forte sinergia con la Scuola, i ragazzi, le loro famiglie, le istituzioni territoriali e gli stakeholder territoriali per contribuire a uno sviluppo locale autosostenibile, promuovendo la crescita della coscienza di luogo e la costruzione di regole e attività condivise e condivisibili.

Si cercherà di potenziare nei ragazzi il rispetto e l'amore per l'Ambiente, rafforzando un percorso di trasformazione culturale che li aiuterà in un cammino virtuoso, partendo "dal basso", soprattutto nel rispetto di quanto previsto nell'Agenda 2030.

Il progetto ha come target di intervento una larga parte della cittadinanza, proprio perché mira a costruire una comunità più attenta, responsabile, consapevole e solidale, per promuovere uno sviluppo sostenibile attento alla cura dell'ambiente e del territorio, in un'ottica di valorizzazione dei luoghi e della cultura locale.

«È stata creata una pagina Facebook dedicata al progetto "Per una Corato eco-sostenibile", all'interno della quale tutti possono interagire, fornire suggerimenti e verificare lo stato di avanzamento del progetto, al fine di rafforzare la credibilità dello stesso e motivando i partner e i collaboratori, sulla base di una responsabilità condivisa». Questa la nota del presidente Archeoclub Michele Iacovelli.

Il progetto "Per una Corato eco-sostenibile", coerente con la programmazione regionale in tema di politiche sociali, sviluppo dell'economia sociale, dell'innovazione e del capitale sociale è finanziato dall'Avviso Pubblico "Puglia Capitale Sociale 3.0", della Regione Puglia (CUP B55I22001890009), con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e permetterà la creazione di un vero e proprio network territoriale al fine di sostenere e consolidare le forme di collaborazione tra le reti locali, finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva e alla tutela dei beni comuni.