Archeoclub "Padre Emilio D'Angelo", svelata la nuova targa in sede

Svelata ieri mattina la nuova targa della Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia che porta il nome dell'indimenticato Padre Emilio D'Angelo, fondatore del mensile "Lo Stradone", da lui diretto per 22 anni.Nella sede di P.zza Simon Bolivar, davanti ad autorità e comuni cittadini, è stata effettuato il consueto rito di svelamento della nuova targa, che dà il via ad una nuova fase dell'associazione.In tale circostanza l'associazione "Oltre le Radici" ha donato l'archivio storico del giornale costituito dai volumi cartacei editi dal 1979 al 2019, che andrà ad arricchire il già ampio e pregevole patrimonio librario presente in Sede.«Renderemo l'archivio fruibile a tutti e il nostro impegno sarà massimo e finalizzato a risvegliare l'attenzione dei concittadini e a mettere in luce le potenzialità che il nostro territorio possiede, promuovendole al di fuori dei propri confini» si legge nel comunicato diffuso per mezzo dei social dal presidente di Archeoclub Corato Michele Iacovelli.«Abbiamo un importante patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e ambientale - prosegue Iacovelli - che va custodito e valorizzato, richiamando i cittadini alla responsabilità e al dovere di collaborare con le istituzioni tutte. La nostra Associazione, - conclude - luogo naturale di aggregazione per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro grande patrimonio culturale, mette a disposizione della comunità e degli studiosi, professionalità e competenze che spesso si rivelano preziose per individuare nuovi modi di promozione e di gestione di siti e monumenti considerati secondari o troppo periferici».