Archeoclub, presentato in Sala Verde "Per una Corato Eco-Sostenibile"

Martedì 31 gennaio, presso la Sala Verde del Comune di Corato, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto "Per una Corato eco-sostenibile". La conferenza è stata promossa dall'associazione Archeoclub d'Italia Aps "Padre Emilio D'Angelo" - Sede Locale di Corato e finanziata dall'Avviso Pubblico "Puglia Capitale Sociale 3.0" della Regione Puglia, con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Archeoclub può contare sul partenariato di realtà come Agorà 2.0, Parco dell'Alta Murgia, ma anche l'istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, il Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato e il Comune di Corato.Il progetto avrà una durata di 18 mesi e coinvolgerà i soggetti partner che, con l'aiuto di esperti locali e nazionali, terranno una serie di attività gratuite per gli studenti e le loro famiglie.Queste attività includeranno lezioni frontali, laboratori, visite guidate sul territorio, mostre, convegni e le Olimpiadi del riciclo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza delle 4R (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero) nello sviluppo di una coscienza ecosostenibile.La conferenza di presentazione è stata un'occasione per conoscere meglio il progetto e i suoi dettagli, come ad esempio le modalità di partecipazione e il calendario delle attività previste. La sostenibilità ambientale è un tema sempre più importante e questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più eco-compatibile per Corato e per l'intera regione Puglia.