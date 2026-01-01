Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato

Corato si prepara a un appuntamento musicale per le festività. Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 20, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via Belvedere 16, si terrà il concerto Armonie di Natale con il coro Hope Jubilee Singers, diretto da Bepi Speranza e accompagnato al pianoforte da Marco De Marinis.Il programma includerà musiche della tradizione spiritual, gospel e jubilee, tra le più note composizioni di questi generi, armonizzate e arrangiate per soli, coro e tastiera dal direttore Bepi Speranza.L'evento è organizzato dall'Associazione Musicale Misurecomposte in collaborazione con il Comune di Corato e rientra nel programma "Incanto 2025".Il complesso corale Hope Jubilee Singers è nato nel 1996 in un laboratorio musicale dell'ITS Romanazzi di Bari. È composto da giovani coristi appassionati del repertorio spiritual, gospel, blues e jubilee. Negli anni ha svolto intensa attività concertistica in Puglia, partecipando a manifestazioni di rilievo come Time Zones (1998, con collaborazione alla registrazione del CD Messa di Orfeo), progetti come Sette concerti in sette chiese (1999), concerti per la Fondazione Piccinni, Telethon, il Giubileo 2000, la Settimana della Creatività Giovanile, Vallisaperta, la stagione della Fondazione Niccolò Piccinni, collaborazioni con Alfonso Palieri e l'esecuzione del Requiem di Mozart per le vittime di New York nella Basilica di San Nicola.Alla guida del coro c'è Bepi Speranza, compositore e direttore d'orchestra e di coro, docente al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Diplomato in Composizione, Direzione d'Orchestra, Musica Corale e Direzione di Coro, ha perfezionato gli studi con maestri come Nicola Samale, Bruno Aprea, Aldo Ceccato e Leonard Bernstein. Ha diretto oltre 600 concerti in Italia e all'estero, registrato per RAI, Radio France e BBC, e composto musica sinfonica, da camera, sacra e per teatro. È stato direttore artistico di festival come Castello di Bari, Farinelli di Andria e Time Zones, e ha diretto alla presenza di Carlo Maria Giulini e Giovanni Paolo II.