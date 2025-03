"Art as a Pathway to Inclusion": un Inizio Straordinario per il Progetto Erasmus+

Dal 9 al 15 marzo, Corato accoglie un evento di straordinaria importanza che celebra la cultura, la creatività e, soprattutto, l'inclusione. Il progetto Erasmus+ "Art as a Pathway to Inclusion", all'interno dell'Accreditamento che coinvolge il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato e la scuola spagnola "Esclaves SCJ" di Alcoy, segna l'inizio di una nuova e stimolante avventura educativa e culturale per due scolaresche di 10 studenti spagnoli di età compresa tra 15 e 16 anni, accompagnati da due docenti e 10 studenti italiani supportati dal team Erasmus del Federico II. Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per gli studenti di entrambe le scuole di esplorare l'arte come strumento potente per abbattere le barriere culturali e sociali, promuovendo l'inclusione in tutte le sue forme.Durante questa intensa settimana, gli alunni spagnoli saranno ospitati dalle famiglie degli studenti coratini, creando così un'atmosfera accogliente e familiare che rafforzerà il legame tra le diverse comunità. Un'iniziativa che va ben oltre il semplice scambio educativo e che promuove l'integrazione attraverso l'ospitalità, il rispetto reciproco e la condivisione di esperienze.L'agenda del progetto è ricca e variegata, con una serie di laboratori creativi e attività pratiche che si terranno presso il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi", una scuola di grande prestigio che da sempre promuove l'arte come linguaggio universale e inclusivo.I giovani partecipanti avranno la possibilità di esplorare diversi linguaggi artistici tra cui la pittura, la scultura e la fotografia, sotto la guida di esperti docenti e artisti locali. I laboratori non solo stimoleranno la creatività degli studenti, ma li aiuteranno anche a sviluppare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione interculturale e la gestione del tempo.I partecipanti sono stati già accolti dalle Istituzioni locali e sono stati ricevuti dal Sindaco, Corrado De Benedittis, nella Sala Consigliare del Palazzo di Città.Avranno inoltre modo di scoprire le bellezze del territorio di Corato e dei paesi limitrofi, attraverso visite guidate che li condurranno alla scoperta del patrimonio culturale e storico delle nostre città.Un'opportunità unica per conoscere da vicino la tradizione, la storia e la cultura di un angolo autentico della Puglia, favorendo la comprensione e l'apprezzamento reciproco tra le diverse culture europee.Il progetto "Art as a Pathway to Inclusion" si inserisce perfettamente nella filosofia Erasmus+, che promuove l'inclusività, la solidarietà e la collaborazione tra giovani di diverse nazionalità. Ogni attività è pensata per stimolare l'apertura mentale e il dialogo tra le diverse identità culturali, trasformando l'arte in un ponte che collega i giovani attraverso le diversità.Un progetto che, oltre a rafforzare le competenze artistiche degli studenti, mira a formare cittadini europei consapevoli, inclusivi e pronti ad affrontare le sfide di un mondo sempre più globalizzato.Grazie alla partecipazione delle famiglie, degli insegnanti e delle istituzioni locali, "Art as a Pathway to Inclusion" si preannuncia come un'esperienza indimenticabile, capace di lasciare un'impronta profonda nei cuori e nelle menti di tutti i partecipanti.Concludendo, questo progetto Erasmus+ rappresenta una testimonianza tangibile di come l'arte possa essere un motore di cambiamento sociale e culturale, favorendo l'inclusione e il rispetto tra i popoli. Un'occasione imperdibile per Corato di mostrare al mondo intero la sua apertura, la sua accoglienza e la sua passione per la cultura.