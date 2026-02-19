Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026

A pochi mesi dalle elezioni comunali di Corato sembra non profilarsi ancora un volto alternativo a quello dell'attuale sindaco De Benedittis. Diverse le voci e i nomi circolati in questo periodo che, però, non si sono tradotti in candidatura ufficiale.Tra i diversi tentativi quello del: un sondaggio volto a comprendere le necessità e le richieste dei cittadini da utilizzare come monito per un possibile candidato sindaco.Il sondaggio, presentato ieri 18 febbraio in conferenza stampa, è stato frutto del lavoro dell'che, dal 4 al 13 febbraio, ha preso in considerazione un campione di mille abitanti tra maschi e femmine dai 18 anni in su. L'intenzione iniziale era più ampia ma, stando a quanto riportato da Edoardo Carollo della società di sondaggi,: un dato di certo non da ignorare a pochi mesi dal voto. Tra gli intervistati sembra esserci un'equità a livello politico: il 12,9% si è definito di destra, il 19,8% di centrodestra, il 9,7% di centro, il 19,6% di centrosinistra, l'8,9% di sinistra. Rimane un 29,1% che non si schiera politicamente.All'interno del sondaggio sono ben chiari i risultati emersi. Le priorità di cui dovrebbe preoccuparsi il prossimo sindaco sono. Non mancano le preoccupazioni anche per la legalità, le opere pubbliche, la qualità della vita o i giovani e l'istruzione. Domande più specifiche hanno riguardato la richiesta per progetti di lavoro per persone con difficoltà (ritenute importanti dal 92%) e gli appalti di lavoro pubblici (per il 33% dovrebbero essere vinti da aziende coratine).La sicurezza è al primo posto anche nella voce "", seguita dalla lotta allo spaccio e alle dipendenze. Seguono problematiche legate alla manutenzione e opere pubbliche e alla creazione di lavoro e inclusione sociale, mentre percentuali minori accolgono le politiche giovanili e sociali.Nonostante le critiche, un 62% di giudizi positivi è stato ottenuto dall'amministrazione attuale, prevalentemente da appartenenti al PD, al Movimento 5 stelle o Verdi-Sinistra. Per nulla positivo è invece il giudizio da parte di Fratelli d'Italia il cui indice di gradimento si aggira attorno al 26%.L'86% degli intervistati ha espresso un giudizio favorevole riguardo alla possibilità di una candidatura femminile.Si aggira spesso attorno al 10% la percentuale degli intervistati che non vuole o non sa cosa rispondere alla domanda posta.Capacità di gestione della sicurezza, esperienza politica e preferibilmente donna: tre caratteristiche che convergono verso il nome di, ex Senatrice della Repubblica Italiana e direttrice degli Istituti PenaliL'apertura ad una candidatura femminile e la preoccupazione crescente nei confronti della sicurezza urbana potranno guidare il confronto; ad oggi senza nomi o firme ufficiali, la campagna resta ancora da definire.