Candidato sindaco Vincenzo Adduci. <span>Foto Anna Lops</span>
Candidato sindaco Vincenzo Adduci. Foto Anna Lops
Politica

Vincenzo Adduci è il quarto candidato sindaco

Oggi la conferenza per annunciare la sua candidatura

Corato - lunedì 2 marzo 2026 19.14
C'è un quarto nome che correrà per la fascia tricolore: Vincenzo Adduci, 63 anni, ultimo segretario politico della Democrazia Cristiana a livello locale.

La candidatura è stata annunciata oggi 2 marzo in una conferenza stampa.

La sua è una collocazione centrista con riferimenti ai principi degasperiani. A suo sostegno due liste civiche ancora da ufficializzare.

La storia politica di Vincenzo Adduci è proseguita nei primi anni Novanta con la creazione della CCD. Candidato sindaco nel '97, si è avvicinato nell'ultimo periodo a Forza Italia per poi allontanarsene.

"La mia candidatura è motivata dal periodo perché non si può stare fuori. Bisogna tornare a fare politica", ha dichiarato oggi.
  • elezioni amministrative
Fiamme a mezzanotte: incendio danneggia un negozio di calzature
2 marzo 2026 Fiamme a mezzanotte: incendio danneggia un negozio di calzature
Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta
2 marzo 2026 Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta
Altri contenuti a tema
Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026 Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026 Appuntamento previsto per giovedì 26 febbraio
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio La decisione del Viminale. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026 Eventi Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026 Emerge il bisogno di sicurezza e l’ipotesi di una candidatura femminile
La senatrice Piarulli a fianco di Giuseppe Conte nel tour elettorale in Puglia La senatrice Piarulli a fianco di Giuseppe Conte nel tour elettorale in Puglia La parlamentare 5 Stelle coratina insieme al leader del Movimento
La Chiesa “Madonna di San Giovanni” restituita alla città
2 marzo 2026 La Chiesa “Madonna di San Giovanni” restituita alla città
Overtime Fatale per la NMC: sconfitta di misura contro Barletta
2 marzo 2026 Overtime Fatale per la NMC: sconfitta di misura contro Barletta
Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno Corrado De Benedittis alle amministrative 2026
2 marzo 2026 Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno Corrado De Benedittis alle amministrative 2026
“Le cose che abbiamo in comune ": a Corato si presenta la rete del civismo solidale
2 marzo 2026 “Le cose che abbiamo in comune": a Corato si presenta la rete del civismo solidale
Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra
2 marzo 2026 Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra
Tentano di bucare il muro per ripulire un opificio. Ma il colpo sfuma
1 marzo 2026 Tentano di bucare il muro per ripulire un opificio. Ma il colpo sfuma
Corato, adesso si rischia davvero: vince il Noicattaro 2-0
1 marzo 2026 Corato, adesso si rischia davvero: vince il Noicattaro 2-0
Morte di Luigi Marcone sulla 16 bis, assolti i due conducenti: «Colpa del guardrail»
1 marzo 2026 Morte di Luigi Marcone sulla 16 bis, assolti i due conducenti: «Colpa del guardrail»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.