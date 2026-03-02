Vincenzo Adduci è il quarto candidato sindaco

C'è un quarto nome che correrà per la fascia tricolore: Vincenzo Adduci, 63 anni, ultimo segretario politico della Democrazia Cristiana a livello locale.La candidatura è stata annunciata oggi 2 marzo in una conferenza stampa.La sua è una collocazione centrista con riferimenti ai principi degasperiani. A suo sostegno due liste civiche ancora da ufficializzare.La storia politica di Vincenzo Adduci è proseguita nei primi anni Novanta con la creazione della CCD. Candidato sindaco nel '97, si è avvicinato nell'ultimo periodo a Forza Italia per poi allontanarsene."La mia candidatura è motivata dal periodo perché non si può stare fuori. Bisogna tornare a fare politica", ha dichiarato oggi.