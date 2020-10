Asipu, Cataldo Strippoli: «Disponibile a far parte del consiglio di amministrazione gratuitamente»

Il ragioniere Cataldo Strippoli ci riprova: «Sono disponibile ad assumere il ruolo di presidente o componente del consiglio di amministrazione dell'Asipu senza percepire alcun compenso».Il consiglio di amministrazione dell'azienda del Comune di Corato è infatti in fase di rinnovo. I mandati del presidente Nocca e degli altri consiglieri di amministrazione, oltre che del presidente del collegio sindacale e dei componenti del collegio sindacale sono scaduti e pertanto la nuova amministrazione comunale dovrà procedere alla nomina dei nuovi componenti.Avendo i requisiti per poter svolgere tutte le cariche in fase di rinnovo, il ragioniere Strippoli ha riproposto al sindaco De Benedittis quella disponibilità già manifestata in passato e che non fu presa in considerazione durante il mandato del sindaco Mazzilli.La Pec, corredata dal curriculum vitae, è stata spedita lunedì 19 ottobre.Il rag. Strippoli, lo si ricorderà, è stato protagonista di una battaglia giudiziaria proprio contro l'Asipu per vedersi riconosciuto il diritto all' "accesso civico agli atti" della società pubblica. Una battaglia a suon di carte bollate che ha visto il ragioniere ottenere l'incartamento richiesto, su disposizione del giudice amministrativo che nominò un commissario ad acta proprio per acquisire gli atti.Di recente il Consiglio di Stato ha disposto che lo stesso rag. Strippoli potrà ottenere copia delle fatture che ha interesse ad acquisire.