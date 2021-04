Asipu, niente più consiglio di amministrazione. Ci sarà un amministratore unico

avere un buon grado di conoscenza tecnica ed amministrativa e delle nonne sull'organizzazione, per studi compiuti e/o funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e/o private; essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale; essere esperti di provata competenza nella normativa vigente relativa al settore di operatività dell'Ente, Aziende ed Istituzioni di designazione; non aver avuto, né il nominando personalmente, né eventuali società di persone o capitali di cui faccia parte il nominando, parenti entro il terzo grado, rapporti contrattuali di fornitura di beni e servizi con l'Ente, Aziende o Istituzioni di designazione; non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico come previsti dal D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Per la prima volta dalla sua istituzione, l'Asipu non avrà un consiglio di amministrazione bensì un amministratore unico che avrà la responsabilità della gestione dell'azienda del Comune di Corato.Da Palazzo di CIttà è stato diffuso l'avviso per la manifestazione di interesse a quanti vorranno proporsi per la carica di amministratore unico, tuttavia, come per la SIxT, la nomina è di esclusiva competenza sindacale e pertanto la selezione sarà assolutamente a discrezione del primo cittadino.Tuttavia nel consiglio comunale dello scorso 5 febbraio sono stati fissati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Aziende e stabilito che i requisiti debbano essere i seguenti:Oltre ai suddetti requisiti l'istante deve produrre sottoscrizione di dichiarazioni in cui succintamente il candidato alla nomina esponga la proposta organizzativa dell'Azienda e gli obiettivi per i quali intende prioritariamente impegnarsi.Chiunque lo volesse può far pervenire al Comune di Corato la propri manifestazione di interesse entro il 25 aprile.