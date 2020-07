Assalto al "Compro Oro", tre arresti della Guardia di Finanza

Lo scorso 11 gennaio assaltarono un "Compro Oro" nel centro cittadino di Corato. Una rapina che fruttò ai malviventi un bottino da 15mila euro. Stamattina per 3 delle quattro persone ritenute responsabili della rapina sono scattate le manette.I Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari infatti, dalle prime ore dell'alba, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di 3 misure cautelari personali, di cui due custodie in carcere e una degli arresti domiciliare, nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili di concorso in rapina aggravata e in porto illegale di arma comune da sparo.I destinatari dell'ordinanzasono gravemente indiziati di avere effettuato la rapina a mano armata lo scorso 11 gennaio insieme ad una quarta persona non identificata. Il colpo fruttò 15mila euro tra denaro, monili e pietre preziose.I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per la mattinata di oggi.