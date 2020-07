"Atti pandemici, quattro spiriti in quarantena", la bellezza contro la paura

Si intitola "Atti pandemici, quattro spiriti in quarantena" il lavoro letterario corale scritto da quattro autori che hanno fatto della parola, in poesia e in prosa, un inattaccabile baluardo della bellezza e della speranza.Quattro poeti, il barese Nico Mori e i coratini Federico Lotito, Alberto Tarantini e Luciana De Palma, hanno dato vita ad un libro che fa della bellezza la più incrollabile difesa contro ogni paura, contro ogni oscurità.Alla parola scritta hanno affidato l'essenza delle loro individuali peculiarità di scrittori, confidando nella sua potenza e nella sua luce, affinché la comunità si ritrovi ancora a celebrare la vita e la speranza.Frutto di quattro anime, quattro ingegni letterari, quattro scrittori che hanno cercato attraverso le parole il passaggio segreto per superare il buio e la paura, il libro "Atti pandemici, quattro spiriti in quarantena" sarà presentato mercoledì 29 luglio alle ore 19.30, in Tratturo Barletta Grumo n. 47, alla presenza degli autori e moderato da Mariella Sivo, che ne ha curato anche la prefazione.Interventi musicali a cura del maestro Luigi Palumbo.