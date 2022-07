Aumentano i casi Covid a Corato: dati preoccupanti

In una settimana superata quota 500 nuovi positivi

La curva dei contagi non accenna a diminuire neppure a Corato. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Asl Bari, sono 513 i nuovi casi registrati in città 4 al 10 luglio. Numero ulteriormente in aumento rispetto ai 335 tamponi con esito positivo registrati nella settimana tra il 27 giugno e il 3 luglio.Sulla campagna vaccinale resta stabile al 93% la popolazione che si è sottoposta alla prima e alla seconda dose. Oltre 30 mila cittadini hanno effettuato anche il booster, pari all'80%. 1550 invece i coratini che hanno completato l'intero ciclo vaccinale con la quarta dose.