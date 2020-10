Bando "Start", prorogati i termini per candidarsi

«Si comunica che con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1023 del 30 settembre 2020, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle candidature per l'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato "Start", alle ore 12 del 30/10/2020», si legge sulla pagina di Sistema Puglia.

