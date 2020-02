Barbara Bonansea testimonial Granoro anche per il 2020-2021

tra le più importanti realtà produttive alimentari italiane – presente con la pasta secca di semola di grano duro, i pomodori, l'olio evo in 180 nazioni tra cui Giappone, Usa, Sud America, Australia, Cina - ha rinnovato l'accordo di collaborazione con la calciatrice torinese (classe 1991), una delle atlete italiane di maggior spicco nell'ambito del calcio femminile a livello internazionale, per ilL'azienda della famiglia Mastromauro intensifica così la propria presenza nel mondo del calcio con il legame con la Acf Fiorentina Women's Fc (serie A femminile) e la SSC Bari.Attraverso una testimonial così di spicco ed esempio di fair play come Barbara Bonansea, Granoro sottolinea alcuni dei concetti cari all'azienda, come il benessere a tavola, la cultura del mangiar sano, il legame col territorio, la valorizzazione delle produzioni agricole italiane.BB11 – così soprannominata dai tifosi - sarà protagonista di tante attività che interagiranno con i suoi fans e i consumatori Granoro attraverso campagne social, eventi e momenti di diffusione e promozione della Linea "" ( www.granorobenessere.it ), pensata per chi preferisce cibi biologici e integrali, ricchi di fibre o i senza glutine.«Con Barbara si è subito creato un bel feeling – ha affermato, Ad di Granoro – e una simbiosi nelle idee e nei principi che sono alla base della nostra collaborazione. I recenti emendamenti approvati subito dopo l'exploit delle nostre azzurre ai mondiali di calcio femminile, che hanno previsto l'estensione alle donne delle tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, sono il segnale che lo sport femminile sta riscuotendo sempre più successo e importanza. Lo abbiamo sostenuto in tempi non sospetti e pertanto riteniamo di proseguire con entusiasmo questo percorso con atlete come Barbara, che daranno valore aggiunto a quanto ogni giorno produciamo con passione».Tra le novità previste per la rinnovata partnership, ci saranno anche dei momenti prettamente gastronomici nei quali l'atleta si diletterà in cucina con i prodotti Granoro, alla scoperta di nuove e originali ricette salutari da proporre agli sportivi e non.«La pasta fa parte della mia alimentazione sin da quando ero piccola ed ho iniziato a giocare a calcio – racconta Barbara – Crescendo, ho capito quanto è importante mangiare sano, sia perché ho scelto di praticare sport, sia per il mio benessere. Sono molto contenta della fiducia che Granoro ha riposto in me, ed insieme condivideremo un principio importante: le buone abitudini alimentari sono fondamentali per una vita sana ed attiva, per la nostra salute. Ci saranno tante novità, mi diletterò in cucina per voi e con voi, non vedo l'ora».Nata a Pinerolo il 13 giugno 1991.Attaccante della Juventus Women e della nazionale italiana.In Italia ha vinto 4 scudetti, 4 Supercoppa italiana, 3 Coppa Italia.64 presenze in nazionale con 21 goal.Con la Juventus Women 53 presenze con 38 goal.Miglior giocatrice italiana stagione 2016Firma il primo goal nella storia della Juventus Women sia in campionato che in Champions League.Testimonial femminile di punta di Nike Football. Prima donna "In store" insieme a Cristiano Ronaldo, Mbappè e Neymar.Inserita nell' ebook Donne Di Calcio: https://figc.it/media/55551/ cs-donne-di-calcio.pdf Intervista FIFA: https://www.fifa.com/ womensworldcup/news/bonansea- i-was-always-daydreaming-of- football-in-class Player of the match ai Mondiali 2019 in Francia nella gara contro l'Australia.Doppietta ai Mondiali 2019 in Francia nel match Australia – Italia (1-2)Insierita nella playlist Gazzetta Sport Awards 2019 "Donna dell'Anno".Campione 2019 per il quotidiano nazionale online "La Stampa"A novembre 2019 è uscito il suo libro "Il Mio Calcio Libero" scritto con Marco Pastonesi, edito Rizzoli.Nella TOP 11 FIGC inerente i goal del 2019.Prima calciatrice ad essere in copertina sulla Rivista "11".Unica italiana tra le 100 migliori giocatrici del mondo secondo il Guardian (53° posizione)Italian Sportrait Awards 2020: Inserita nelle finaliste come Rivoluzione Donna (votazioni fino al 17 febbraio)