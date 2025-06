Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato

Un altro anno scolastico termina e per alcuni ragazzi delle scuole della provincia barese si conclude anche l'interessante esperienza vissuta con la testata giornalistica Bariseranews.Lo scorso 30 maggio nella Sala convegni della Pinacoteca Provinciale di Bari si è tenuta la cerimonia di premiazione delle scuole, di ogni ordine e grado, e dei ragazzi che hanno partecipato e si sono distinti al "Bariseranews School", il giornale scolastico online della Città metropolitana di Bari, promosso da "Bariseranews.it" e dal MED (Associazione Italiana Media Education).Con lo scopo di incentivare la padronanza e l'esercizio della lingua italiana, di esprimere le proprie idee e adottare un registro linguistico giornalistico, il progetto, con i suoi referenti Mariapia Maiullari e Lucio D'Abbicco, è giunto alla quinta edizione e per la prima volta ha registrato la fattiva partecipazione di Confimi Industria Bari-Bat-Foggia.Anche quest'anno ha aderito la scuola secondaria di primo grado "De Gasperi" di Corato con le due studentesse della classe 1C, Miriam Marrone e Martina Pisicchio, guidate dalla docente referente prof.ssa Simonetta Tullo.Da "studenti capiservizio", Miriam e Martina, hanno fatto parte della redazione giornalistica della Città metropolitana di Bari, partecipando alle riunioni on line e redigendo articoli su diverse tematiche.Uno di questi, nello specifico "Il piccolo dittatore: intervista agli attori Gianluigi Belsito e Annalisa Rizzitelli" (https://bariseranews.it/2025/01/21/il-piccolo-dittatore-intervista-agli-attori-gianluigi-belsito-e-annalisa-rizzitelli/), è stato segnalato da Bariseranews e ha permesso alle due ragazzine di vincere.A loro il premio di "Giornalista d'eccellenza", come riporta la targa in argento consegnata.L''intervista ai due attori dello spettacolo teatrale, andato in scena a Gennaio presso l'auditorium della "De Gasperi" e ispirato al diario di Adolf Hitler "MEIN KAMPF" e al film "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin, ha dato la possibilità di scrivere dello straordinario lavoro dell'attore e di far riflettere sull'importanza di studiare la storia, anche le pagine più tristi, per non dimenticare e non ripetere gli errori commessi in passato."Siamo felicissimi della partecipazione e del riconoscimento ricevuto. – ha dichiarato la dirigente dell'I. C. "Tattoli – De Gasperi" prof.ssa Maria Rosaria De Simone – La scuola deve offrire ai ragazzi anche queste occasioni di confronto e crescita che sottolineano e trasmettono la bellezza e l'importanza che riveste ancora il tratto scritto"."È stata un'esperienza molto formativa per Miriam e Martina. – ha affermato la docente referente per la scuola coratina prof.ssa Simonetta Tullo – Sono state bravissime. Sono orgogliosa del Premio riconosciuto alle due giornaliste in erba che hanno saputo confrontarsi e vincere tra tutti gli allievi delle altre scuole della provincia barese".La targa resta nella presidenza della scuola "De Gasperi", a memoria di questa vittoria, alle ragazze l'attestato del concorso giornalistico, le foto, la gioia e soprattutto il ricordo di una meravigliosa esperienza che, perché no, potrebbe ripetersi anche l'anno prossimo.