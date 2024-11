Il baskin come veicolo di inclusione: Automurgia Baskin Corato organizza un torneo sabato e domenica

Lo sport diventa protagonista dell'inclusione grazie al torneo organizzato dall'Automurgia Baskin Corato, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Il baskin, disciplina sportiva ideata per permettere a persone con e senza disabilità di giocare insieme, si conferma un potente strumento di integrazione, abbattendo barriere e creando unione attraverso il gioco di squadra.La squadra del patron Marulli, nata solo pochi anni fa, è già tra le realtà più affermate del movimento italiano e ogni anno punta a crescere sempre più.L'evento, patrocinato dalla Regione Puglia, assessorato allo sport per tutti, sarà un'occasione per atleti, genitori e appassionati di conoscere più da vicino i valori del baskin e per vedere in campo squadre provenienti da diverse realtà pugliesi e non solo.Programma del TorneoSABATO 30 NOVEMBRE – Tensostatico- Ore 18:00 – Ritrovo e accoglienza per atleti, genitori e società;- Ore 18:15 – 19:15 – Partita: Baskin Corato A vs. Baskin Corato B;- A seguire: confronto sulla prestazione e saluti.DOMENICA 1 DICEMBRE- Ore 8:45 – Inizio torneo:Campo 1 – Palazzetto- 8:45 – 9:30 – Baskin Corato B vs. Baskin Atletica Andria- 9:40 – 10:25 – Baskin Corato A vs. Baskin Atletica Andria- 10:35 – 11:20 – Baskin Fortitudo Trani vs. Baskin Ferentinum Club Campobasso- 11:30 – 12:15 – 1° All Star Game- 12:25 – 13:10 – 2° All Star GameCampo 2 – Tensostatico- 9:30 – 10:15 – Delfini Baskin Monopoli vs. Baskin Fortitudo Trani- 10:15 – 11:00 – Baskin Ferentinum Club Campobasso vs. Delfini Baskin Monopoli*- 11:10 – 11:55 – 3° All Star Game- Ore 13:15 – Discorso di chiusura con premiazione di atleti e squadre;«Siamo entusiasti dell'organizzazione del Torneo di Baskin che si terrà questo weekend perché rappresenta un'occasione di sport ma soprattutto un'opportunità per celebrare l'inclusione, il confronto e la solidarietà fra atleti, oltre che staff, appassionati e società di differenti territori, in attesa dell'inizio del campionato che inizierà a brevissimo. Colgo l'occasione per un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti ed alla comunità intera che prenderà parte». Così il presidente dell'Automurgia Baskin Corato Antonio Marulli a poche ore dall'atteso evento.L'evento non sarà solo una manifestazione sportiva, ma un'opportunità per ribadire come lo sport possa essere uno straordinario veicolo di inclusione e solidarietà. Automurgia Baskin Corato vi aspetta per vivere insieme un weekend all'insegna della partecipazione e dell'amicizia.