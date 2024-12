Baskin a Corato, sport e inclusione al PalaLosito

Il 30 novembre e 1 dicembre scorsi, in un caldo PalaLosito di Corato, si è svolto il Torneo di Baskin organizzato dall'Automurgia Baskin Corato. Organizzato con il patrocinio della Regione Puglia, con la partecipazione del centro antiviolenza Riscoprirsi e del nutrizionista Dottor Varesano, il torneo ha visto in campo le squadre di Corato, Trani, Andria, Monopoli e Campobasso che si sono sfidate all'insegna dell'inclusione, ma anche dell'agonismo, perché il Baskin è anche questo.Il Baskin, abbreviazione di 'basket inclusivo', è una disciplina che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme, adattando regole e ruoli per valorizzare le capacità di ciascuno. Questo è molto più di uno sport: è un potentissimo mezzo di inclusione, un esempio concreto di come si possano abbattere barriere e creare legami autentici.Il torneo, disputatosi in match della durata di quattro periodi da 6', si è aperto con la vittoria del Baskin Corato squadra A (i neroverdi hanno partecipato alla competizione con due squadre), che ha avuto la meglio sulla Fortitudo Trani. Nel mentre, sul parquet dell'antistante tensostruttura, spettacolare pareggio tra Monopoli e Andria. Il torneo, trasmesso in diretta sui canali social del Basket Corato, è andato avanti per tutta la mattinata e si è chiuso con la tiratissima sfida tra Campobasso ed Andria. Al termine dei match, spazio alla premiazione e ad un ricco buffet. Nella giornata precedente invece, spazio alla presentazione dell'evento con il primo match giocato tra Automurgia Baskin Corato A e Automurgia Baskin Corato B.«Quest'anno si punta a fare bene per rispettare ragazzi che si allenano, al di là del risultato. Prendiamo le cose seriamente, solo in questo senso possiamo rispettare i ragazzi con disabilità. Questo torneo è il simbolo che il Baskin è un movimento in crescita, noi siamo una realtà consolidata, siamo i campioni regionali in carica, ma siamo soprattutto orgogliosi di tutto il movimento che si sta creando attorno a questo sport. Tutto è nato quasi per caso qualche anno fa con il presidente Marulli e ora siamo qui. Da qui a cinque anni vorrei tanto che questo movimento crescesse ancora di più, in termini di numeri e termini di squadre. Il Baskin attecchisce meno di altri sport è complicato, ma ce la mettiamo tutta e l'invito è a tutti coloro che vogliono fare Baskin a contattarci». Così Benny De Carlo, responsabile Automurgia Baskin Corato.Il Baskin ha dimostrato, ancora una volta, come lo sport possa essere un potente collante sociale, capace di unire persone di ogni età e capacità sotto un'unica grande passione. In cui tutti, ma proprio tutti, sono inclusi.