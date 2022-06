L'Anpi ha scelto Corato per festeggiare il proprio compleanno, 6 giugno 1944, con due eventi organizzati per l'occasione. In via Duomo è avvenuta la mostra di due gigantografie con le figure di Gino Strada e David Sassoli: «Due eroi moderni, che sono una guida per le battaglie di democrazia e pace che hanno fatto questi due grandi testimoni di Verità» hanno sottolineato i membri dell'associazione dei partigiani. A prendere parte all'iniziativa, oltre al presidente della sezione cittadina Giovanni Capurso, il Sindaco Corrado De Benedittis e i due presidenti provinciali Anpi Bari e Bat Pasquale Martino e Antonello Rustico.L'ultima tappa del "Festival delle Liberazioni" si è tenuto nel chiostro del Palazzo di Città, con la testimonianza di Domenico Bolognese e la proiezione delle ricerche sul Campo 65 e di un cortometraggio realizzato dal liceo scientifico "Cagnazzi" di Altamura sulla storia di un prigioniero scampato rientrato in Inghilterra.Bilancio più che positivo per gli appuntamenti promossi dall'Anpi nella prima parte del mese di giugno: «Oggi siamo soffocati da tante forme di oppressione, che si chiamano consumismo, droghe, disastri ambientali, mafie, corruzione, invidia sociale, ma siamo talmente immersi nell'esistente che spesso non siamo in grado di riconoscerle in pieno. Quella di quest'anno è una prima tappa sul un sentiero tracciato dalle "liber-azioni" e che volge lo sguardo sul filo sottile delle utopie della Pace e della Giustizia sociale. Siamo pronti a continuare, il primo solco è tracciato» hanno dichiarato.