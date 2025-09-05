Corrado De Benedittis Arrestato Estorsore Giostraio
Corrado De Benedittis Arrestato Estorsore Giostraio
Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare»

Il messaggio del primo cittadino di Corato sul neonato deceduto in un incidente stradale

Corato - venerdì 5 settembre 2025 9.40
La dipartita violenta del bambino di cinque mesi ha scosso profondamente la comunità coratina a causa di un fatale incidente stradale che ha spezzato una vita appena venuta al mondo. Per schivare un animale, l'automobile guidata dalla mamma si è scontrata contro un pino: sono scoppiati gli airbag e il bimbo è stato sbalzato dall'ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco al posto di guida.

Un dolore immane che ha piegato la famiglia e che soltanto il tempo potrebbe rendere più tollerabile. Damiano – questo il nome della creatura volata via a pochi mesi dalla sua esistenza – ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il sindaco Corrado De Benedittis ha esternato una riflessione toccante sul suo profilo social, improntandola sul concetto dell'accettazione di un evento che mette a dura a prova gli equilibri emotivi di genitori che sopravvivono al loro figlio.

Di seguito il messaggio di cordoglio del primo cittadino di Corato.

«La vita è un mistero e va accettata così com'è. Si può morire a cent'anni o a soli cinque mesi.
Usare un metro per misurare la giusta lunghezza non ha molto senso.
Profondità e infinitezza della vita sono già tutte espresse nel primo sguardo, nel primo vagito, nel primo sorriso di un bambino venuto al mondo.
Siamo esseri fragili, tutto può finire, oggi, domani, adesso. Bisogna imparare ad accettare, a lasciarsi attraversare dal dolore, senza contrapporsi, anzi, riuscendo a ringraziare per la vita, sempre, anche se di un solo attimo.
In fondo al tunnel c'è una mistica luce, che i nostri sensi non vedono, ma che la nostra anima può imparare a cogliere aprendosi pian piano alla fiducia verso un amore che non può finire.
Ciao Damiano, piccolo concittadino bellissimo».

