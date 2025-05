Blitz dei Carabinieri nel Centro Storico tolleranza zero 

Operazione con militari in campo: controlli a tappeto e perquisizioni mirate per arginare l'escalation criminale che ha scosso la città

Un imponente spiegamento di forze dell'ordine ha interessato questa mattina il centro storico di Corato, teatro di un'ampia operazione condotta dai CarabinieriIl blitz, scattato nelle prime ore dell'alba, sembrerebbe una risposta diretta e decisa ai gravi episodi di cronaca nera che hanno funestato la città negli ultimi mesi, culminati in sparatorie e atti intimidatori che hanno generato profonda preoccupazione tra i residenti.Particolare attenzione è stata rivolta a vicoli e corti, dove sono state effettuate perquisizioni domiciliari e personali, presumibilmente alla ricerca di armi, droga o altri materiali illeciti.L'operazione, condotta con grande discrezione ma al contempo con la massima fermezzaL'obiettivo primario di questo tipo di interventi è duplice: da un lato, colpire la criminalità diffusa e organizzata sul territorio; dall'altro, ripristinare un senso di legalità e sicurezza percepita, fungendo da deterrente per futuri episodi criminosi.L'operazione odierna si inserisce in un quadro di accresciuta attenzione delle forze dell'ordine sul territorio coratino, dove la tensione è palpabile dopo i recenti episodi di sangue che hanno messo a dura prova la serenità della comunità.Si attendono nelle prossime ore eventuali dettagli o comunicazioni ufficiali da parte dell'Arma dei Carabinieri circa gli esiti del blitz.