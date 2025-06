Blitz nella 167 di Corato: spaccio di droga, in due finiscono in carcere

Gli arresti dopo la sparatoria in piazza Di Vagno del 6 marzo, l'accoltellamento del 23 maggio a due passi da Palazzo di Città sul quale proseguono le indagini e i continui sequestri di droga, tutti avvenimenti che hanno scosso Corato, hanno finito per fare da cassa di risonanza sulla zona 167, quartiere popolare della città.È anche per imprimere un segno su quell'area alla periferia della città, che ihanno dato una decisa accelerata ad un'inchiesta avviata già da tempo, e riguardante lo spaccio di stupefacenti.. Ed è così che giovedì mattina sono scattate alcune perquisizioni in distinti appartamenti di via Aurelia e via Cassia - a insospettire i militari l'elevato viavai di tossicodipendenti - che hanno permesso di trovare dosi pronte per essere vendute al dettaglio.In arresto sono finiti, entrambi di Corato e che gli investigatori conoscevano già da tempo. Si è trattata di una indagine classica, quella condotta dal personale dellacittadina. Nessuna intercettazione telefonica o ambientale. Solo osservazioni discrete e pedinamenti. Che duravano già da qualche tempo. Fino al blitz, solo l'ultimo atto di capillari attività investigative svolte nell'ambito dei controlli disposti per il contrasto ai reati in materia di droga.Sulla base delle risultanze investigative e dei vari sequestri operati, il 43enne e la 21enne, entrambi arrestati in flagranza di reato, sono stati trasferiti nei rispettivi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a disposizione della competente