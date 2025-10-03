Incidente
Incidente
Cronaca

Brutto incidente sulla SP 231

Una Panda ed un furgone impattano all'uscita dalla complanare

Corato - venerdì 3 ottobre 2025 21.35
Nel tardo pomeriggio di oggi, un violento tamponamento ha coinvolto una Fiat Panda e un furgone lungo la complanare in direzione Andria.

Secondo le prime ricostruzioni, la Panda stava uscendo dalla complanare quando è stata centrata in pieno dal furgone che procedeva regolarmente.

L'impatto è stato tale da richiamare immediatamente l'intervento della Polizia Locale di Corato, giunta sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma i danni ai veicoli sono ingenti e il traffico ha subito rallentamenti.

L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull'importanza del rispetto delle regole di precedenza, soprattutto in tratti ad alta percorrenza come quello interessato.
