Cadavere ritrovato sulla spiaggia di Colonna a Trani

Il cadavere di una persona,dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un coratino, è stato ritrovato nella serata di oggi sulla spiaggia di Colonna a Trani.Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Sul posto è in corso l'intervento del 118, Carabinieri, Polizia di Stato e militari dell'esercito. Non sono ancora note le cause del decesso.