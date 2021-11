Calcio in lutto: è morto Luigi Maldera ex calciatore del Milan

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Luigi Maldera, scomparso a 75 anni.Nato a Corato, è tra i calciatori coratini ad aver raggiunto le vette più alte indossando la maglia del Milan.In rossonero, nel 1969, conquistò la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Difensore raffinato, era il fratello dei più noti Attilio Maldera e Aldo Maldera.In carriera ha collezionato complessivamente 92 presenze e 4 reti in Serie A e 216 presenze e 6 reti in Serie B.