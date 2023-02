Camperando, novanta camperisti in città per il Carnevale

L'Associazione Camperando, in collaborazione con la Pro Loco e l'Amministrazione Comunale, ospiterà in città 90 camper che potranno assistere alla sfilata di domenica 19 febbraio della 43° edizione del Carnevale Coratino.Prima della sfilata, nella mattinata di domenica 19, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ospiteranno i camperisti a Palazzo di Citta, per un momento di saluto, in sala consigliare.L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'indirizzo Alberghiero dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Oriani Tandoi" che si occuperà dell'allestimento e della preparazione di un banchetto con i nostri prodotti locali da offrire agli ospiti camperisti.Si ringrazia il dirigente dell'"Oriani – Tandoi", prof. Francesco Catalano, per il fondamentale contributo a questa iniziativa di promozione del territorio.