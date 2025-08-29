Carabiniere urtato da un’auto in fuga: sta bene

«Ho subito chiamato il Comandante Francesco Dimiccoli della Stazione dei Carabinieri di Corato. Mi ha rassicurato sulle buone condizioni di salute del carabiniere, in servizio a Trani, urtato di striscio da un'auto in fuga, nell'ambito di un'operazione investigativa e di monitoraggio del territorio», è quanto dichiara il sindaco Corrado de Benedittis a seguito dell'incidente che ha coinvolto un militare nel centro cittadino.«L'episodio evidenzia come i Carabinieri e tutte le Forze dell'ordine siano presenti in città con risultati importanti che bisogna anche saper attendere», ha aggiunto il primo cittadino.«Nel frattempo, il giovane autore della fuga in auto è stato individuato con i conseguenti provvedimenti di legge.- conclude De Benedittis - Vicinanza e gratitudine ai Carabinieri da parte del Sindaco di Corato, nello spirito di consueta collaborazione tra Istituzioni».