Carabinieri eroi salvano una donna dal suicidio a Corato

L'hanno vista tentare di gettarsi dalla finestra della propria casa, a, e con professionalità, l'hanno afferrata prima che si lanciasse nel vuoto. Gesto eroico di- un appuntato scelto dellae un carabiniere della- che hanno salvato una donna dal suicidio.I fatti sono accaduti ieri, in piazza Grenoble, intorno alle ore 13.30, quando una donna, al secondo piano di uno stabile, ha manifestato l'intento di volersi togliere la vita. La pattuglia, allertata di quanto stava succedendo, si è precipitata sul luogo, pur con le lancette ostili. Ogni secondo perso, l'imprevisto dietro l'angolo. Sul posto, i militari sono saliti al secondo piano con l'autoscala deidele hanno subito instaurato un dialogo con la donna.Dopo il colloquio e la capacità di saper ascoltare e gestire le proprie emozioni, i membri dell'equipaggio dell'sono riusciti a creare una relazione empatica e conquistare la fiducia della donna facendola desistere dal suo proposito. Ma poco dopo, ha tentato nuovamente di lanciarsi dalla finestra dell'abitazione: quando i militari hanno visto la donna affacciarsi nel vuoto, non ci hanno pensato un attimo e l'hanno bloccata, riportando anche ferite di lieve entità nella colluttazione.Dopo averla riportata al sicuro, l'hanno tranquillizzata, prima di affidarla alle cure del: gli operatori l'hanno trasportata all'ospedaledi Altamura. Tutto sommato le è andata bene:hanno compiuto un gesto che dimostra non solo il coraggio, ma anche l'umanità e la dedizione al servizio.