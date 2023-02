Carnevale coratino, ecco il programma della quarantatreesima edizione

Il Carnevale Coratino fa il suo ritorno in grande stile: previsti oltre 4000 partecipanti per le celebrazioni della 43esima edizione con le sfilate tradizionali, mostre, spettacoli, Dj set e performance artistiche.Dopo l'edizione digitale nel 2021 e l'anno di pausa nel 2022 a causa della situazione pandemica, lakermesse torna a colorare le strade e le piazze di Corato e si svolgerà dal 12 al 21 Febbraio.Sindalla nascita delle sfilate, nel febbraio del 1978, il Carnevale Coratino è organizzato dalla Pro LocoQuadratum in sinergia con il Comune di Corato e quest'anno gode del il Patrocinio gratuito dellaRegione Puglia, Parco Nazionale dell'Alta Murgia e UNPLI Puglia.A far da padrone nei corsi mascherati saranno le fiabe, tema proposto dai gruppi mascherati che giàda diversi mesi sono a lavoro per realizzare i costumi e le coreografie.Proprio per la grande partecipazione di gruppi mascherati, ma anche per l'affluenza di pubblicoproveniente da tutto il territorio nazionale, il Carnevale Coratino si connota come il Carnevale delNord Barese e della provincia BAT.L'ingresso a tutti gli eventi è gratuitoPROGRAMMA 43^ EDIZIONE CARNEVALE CORATINO12 FEBBRAIO 2023Dalle ore 09,00 alle 13,30Anteprima del Carnevale – Corsi Cittadini e performance gruppi privati a concorso in Piazza Battisti12-18 FEBBRAIO 2023dalle ore 18,00 alle 20,30ex refettorio Monastero S. Benedetto – II Edizione Museo temporaneo del Carnevale "Il mondo delle favole e della fantasia" – In collaborazione con l'imprenditrice d'Arte free lance Annamaria La Monica18 FEBBRAIO 2023Piazza Marconiore 18,30Spettacolo teatrale per bambini e adulti "Manu Circus"19 FEBBRAIO 2023Dalle ore 14,30Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. Battisti –corner a cura di radio Selene20 FEBBRAIO 2023Piazza Cesare Battistidalle ore 18,00 alle ore 20,00Disco Baby Dance in piazza - a cura di Group Animation e Re-Animator21 FEBBRAIO 2023Dalle ore 14,30Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. Battisti + cornerDj set a cura di Radio Selene – Proclamazione vincitori concorso gruppi privati.