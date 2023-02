Carnevale coratino: la Pro Loco lancia il concorso "Maschera Originale"

Il concorso Maschera Originale (già concorso maschera singola) proposto da diverse edizioni ritorna per stimolare la partecipazione delle maschere originali, che si distinguano per simpatia, arrangiamento o per particolare attrazione.Obiettivo del concorso è la valorizzazione delle maschere che circolano nei giorni di carnevale dandone il giusto risalto.Si tratta di un incentivo che stimola la partecipazione e la fantasia del pubblico che non partecipa al corteo mascherato.Chi può iscriversi? Possono iscriversi una o più persone costituite in gruppo.Come partecipare?1. Le maschere dovranno scattarsi un selfie Domenica 19 o Martedì 21 Febbraio 2023 in Piazza Cesare Battisti in concomitanza con le sfilate oppure davanti ad un manifesto del Carnevale Coratino 2023 – modalità diverse porteranno all'esclusione automatica dal concorso;2. Postare la foto su Instagram e taggare @carnevalecoratino e @prolococorato nella fotoscrivendo come testo "Concorso Maschera Originale – Carnevale Coratino 2023"La giuria valuterà la maschera più originale e decreterà i vincitori che saranno proclamati in sede di premiazione ufficiale.Premio in palio: Cena del valore di € 150,00 per 2 persone offerta dal Regia Ristorante - TraniPer ulteriori informazioni: carnevalecoratino@prolococorato.it – 080.8728008