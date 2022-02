Caro carburanti, si mobilitano gli autotrasportatori di Corato

L'aumento dei carburanti sta determinando inevitabilmente disagi che vanno ad aggiungersi alle già precarie e difficili condizioni lavorative, in ogni settore, causate dall'emergenza da covid-19. Il comparto degli autotrasporti, ad esempio, oltre all'aumento dei prezzi per il carburante, si ritrova a dover affrontare anche un rincaro dei pedaggi autostradali, con condizioni di lavoro sempre più umilianti ed in condizioni tali da pregiudicare la stessa possibilità di riposare e di poter essere in condizioni ottimali alla guida.Una mobilitazione che, nel fine settimana appena trascorso, ha visto nella provincia di Foggia veri e propri presidi sulle strade di grande comunicazione da parte degli autotrasportatori, mentre nelle provincie di Bari e Bat, gli addetti al settore si sono riuniti in più momenti in alcune aree di servizio del territorio.Anche i rappresentanti degli autotrasportatori delle città di Corato, Andria e Altamura sono intervenuti in questi incontri per discutere della situazione ed esporre le proprie rivendicazioni.