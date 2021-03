Cartucce per fucile nelle mani di un minore, sequestro della polizia

Nella giornata di ieri a Corato, nell'ambito dell'intensificati servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore della provincia di Bari, finalizzati al contrasto dei reati in genere e alle violazioni delle disposizioni anti Covid-19, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale di Bari, hanno setacciato il centro storico e le zone maggiormente frequentate della città.I capillari controlli, hanno consentito di identificare una cinquantina di persone ed altrettante autovetture; durante l'attività gli agenti hanno fermato e controllato un ventottenne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, alla guida di autovettura risultata rubata.Il giovane, alla guida del veicolo, alla vista della Polizia con una repentina manovra ha tentato invano di dileguarsi, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.Dagli immediati accertamenti è risultato che il pluripregiudicato, oltre a guidare una autovettura rubata e al tentativo di esimersi e resistere al controllo di polizia, non ha mai conseguito la patente di guida.Pertanto il giovane è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, e sanzionato amministrativamente per la guida senza patente, oltre che per la violazione delle prescrizioni anti COVID-19.L'autovettura è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.Più tardi, nell'ambito dei predetti servizi, in seguito ad un controllo, seguito da perquisizione domiciliare, un minore, con precedenti penali e di polizia, è stato deferito in stato di libertà per detenzione illegale di munizionamento, poiché nella sua disponibilità sono state rinvenute 3 cartucce per fucile, debitamente sequestrate.