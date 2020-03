Casi covid 19 in città, il commissario: «Attingiamo notizie solo da fonti ufficiali»

Con riferimento agli articoli di stampa pubblicati on line, doverosamente deve precisarsi, nel rispetto del diritto di informazione unitamente al diritto di privacy, che tutte le notizie mirate a confermare l'esistenza e il numero di casi positivi al COVID-19 devono essere acquisite solo da fonti ufficiali.L'Amministrazione comunale, pertanto, attinge notizie solo ed esclusivamente da fonti ufficiali nel rispetto del lavoro del competente Dipartimento di Prevenzione ASL cui compete l'inchiesta epidemiologica con sorveglianza attiva per tutti i contatti stretti del caso accertato.Il forte senso di responsabilità verso la comunità coratina impone di assumere atti e comportamenti a tutela dell'intera comunità per il tramite del COC, attivo in via permanente, le cui determinazioni sono comunicate sul sito istituzionale del Comune.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Paola Maria Bianca Schettini