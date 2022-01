Centro raccolta, Sanb: "Avviati rilievi per la pavimentazione dell'area"

Dopo il caos della giornata di ieri e l'intervento del sindaco De Benedittis che, in serata, ha invitato la Sanb all'annullamento con effetto immediato del provvedimento col quale si regolamentava l'accesso al punto di via Castel del Monte, dalla direzione tecnica della società giungono chiarimenti sulla situazione."Nei giorni scorsi era stata preannunciata la chiusura del parcheggio del Centro di Raccolta di via Castel del Monte con la conseguenza del divieto di accesso alle auto. Si era anche provveduto a garantire l'accesso pedonale con la predisposizione di carrelli per i conferimenti.Come noto - sottolinea la nota della Sanb - il parcheggio è realizzato in materiale incoerente con la conseguenza del sollevamento di polveri e formazione di buche, pur in costanza di interventi di manutenzione.Nella giornata di oggi sono stati eseguiti rilievi e sopralluoghi finalizzati a fornire ogni utile supporto al Comune nella predisposizione del progetto per la pavimentazione dell'area.A seguito delle esigenze rappresentate dai cittadini e dall'amministrazione comunale si provvede alla immediata riapertura del parcheggio in attesa delle definitive determinazioni relative ai lavori ad eseguirsi".