Centro vaccinale di Corato, troppa affluenza. L'Esercito fornirà supporto logistico

Il doppio canale di accesso ai vaccini, con e senza prenotazione, ha determinato un significativo afflusso di persone, facendo dilatare i tempi di attesa.La situazione tornerà a normalizzarsi già nel pomeriggio.Il Sindaco, presente sin da questa mattina sul posto, ha ottenuto sul piano della logistica l'ausilio dell'Esercito Italiano che sta predisponendo tutte le misure necessarie per una gestione ottimale delle file e dei tempi di attesa.«Le code che si sono create stamattina all'hub vaccinale sono state determinate da un ritardo legato alla consegna dei vaccini e di conseguenza alla attivazione della attività di preparazione» spiega il sindaco De Benedittis.«Tale situazione tuttavia è in corso di definitiva normalizzazione per cui le code sono state nel frattempo smaltite» continua il primo cittadino.Peraltro, proprio questa mattina è iniziata l'operazione di supporto logistico dell'Esercito Italiano concordata nei giorni scorsi con il sindaco e di cui il Comune fornirà nelle prossime ore una nota specifica. In particolare è in fase di allestimento in queste ore, nel piazzale antistante il centro vaccinale, una grande tenda militare di circa 100 metri quadrati all'interno della quale sarà possibile attendere il proprio turno di vaccinazione comodamente e con la giusta assistenza, considerato che la tenda è anche climatizzata e illuminata elettricamente.