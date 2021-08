Certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, "Rilasciato dai medici vaccinatori"

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni per le esenzioni dalla vaccinazione anti-Covid in Puglia potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.È quanto chiarisce il Dipartimento della Salute della Regione Puglia fornendo anche indicazioni operative sul rilascio delle certificazioni di esenzione temporanea o permanente alla vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/COVID‐19."Bene ha fatto la Regione a precisare che l'obbligo di rilascio del certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sussisteorganizzate dall'ASL o esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL", - commenta Donato Monopoli, segretario Fimmg Puglia.Il Ministero indica che sono i medici vaccinatori ad essere legittimati a emettere i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid‐19 nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale per ottenere la certificazione verde Covid‐19 (Green Pass).Pertanto, il rilascio del certificato di esenzione e delle ulteriori attività previste dalla Circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute, ivi compreso l'inserimento nei data base, deve essere effettuato dal medico vaccinatore e non dal medico di medicina generale, non impegnato nella campagna vaccinale e quindi non legittimato a rilasciare il certificato di esenzione."Invitiamo tutti i colleghi ad attenersi a queste indicazioni - conclude Monopoli - e invitiamo i cittadini a rivolgersi ai centri vaccinali affinché i medici vaccinatori possano valutare se sussistano le condizioni cliniche per l'esenzione."