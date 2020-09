Chiesa cittadina, nuovi incarichi per sacerdoti e seminaristi

L'Ufficio diocesano di Cancelleria ha reso nota una comunicazione dell'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo con la quale egli annuncia alla Chiesa diocesana le nuove nomine e i trasferimenti: «Carissimi presbiteri e diaconi, consacrati/e, fedeli laici, - Scrive Mons. D'Ascenzo - dopo adeguato discernimento, compiuto col coinvolgimento degli organismi di partecipazione previsti e mediante un prezioso confronto con i presbiteri e diaconi interessati, rendo note le seguenti disposizioni circa alcune nomine e trasferimenti relativi a incarichi e uffici diocesani»UFFICI E INCARICHI DIOCESANIDon Davide ABASCIÀ è nominato Delegato episcopale per il diaconato permanente e Responsabile per i Ministeri istituiti.Suor Domenica SCALERA asc è nominata Delegata episcopale per la Vita consacrata.TRANIDon Vincenzo GIANNICO lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "Beata Vergine Maria di Loreto" in Trinitapoli ed è nominato Vicario Parrocchiale della parrocchia "Santa Maria delle Grazie" in Trani.Don Domenico BRUNO lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "SS. Angeli Custodi" in Trani ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "Spirito Santo" in Trani.BARLETTASabino FUZIO ofm cap è nominato Parroco della parrocchia "Immacolata" in Barletta (già dal 1° settembre).ta.Don Francesco MILILLO lascia l'incarico di Collaboratore parrocchiale della parrocchia "S. Maria delle Grazie" in Trani ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "SS. Trinità" in Barletta.Michele FIORE osj è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia santuario "Maria SS. dello Sterpeto" in Barletta.Sebastiano Giuseppe LAI osj è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "San Filippo Neri" in Barletta.Raffaele MELACARNE ofm cap è nominato Cappellano del Presidio Ospedaliero "Dimiccoli" in Barletta (già dal 1° settembre).Matteo LOSAPIO è nominato Collaboratore parrocchiale della parrocchia "SS. Trinità" in Barletta.BISCEGLIEDon Luigi TEDESCHI già Collaboratore parrocchiale della parrocchia "S. Maria di Passavia" in Bisceglie è nominato Vicario parrocchiale della stessa.CORATOMARGHERITA DI SAVOIADon Gennaro DICORATO è nominato Parroco della Parrocchia "B.V.M. Ausiliatrice" in Margherita di Savoia.TRINITAPOLIMirco MY ofm cap è nominato Parroco della parrocchia "Immacolata" in Trinitapoli (già dal 1° settembre).Francesco MONTICCHIO ofm cap è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "Immacolata" in Trinitapoli.Don Nicola GROSSO lascia l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "San Ferdinando Re" in San Ferdinando di Puglia ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "B.V.M. di Loreto" in Trinitapoli.Francesco LATTANZIO è nominato Collaboratore parrocchiale della parrocchia "Cristo Lavoratore" in Trinitapoli.Paolo SPERA è nominato Collaboratore parrocchiale della parrocchia "S. Stefano Protomartire" in Trinitapoli.SAN FERDINANDO DI PUGLIADon Domenico Savio PIERRO è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "San Ferdinando Re" in San Ferdinando di Puglia.«Inoltre – aggiunge l'Arcivescovo - rendo note le destinazioni pastorali dei candidati al diaconato e presbiterato al sesto anno formativo»:Michele PIAZZOLLA è assegnato alla parrocchia "SS.mo Salvatore" in Margherita di Savoia